Зловживання волинського митника завдали державі шкоди на суму понад ₴2,9 мільйона

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими Територіального управління ДБР у Львові кримінальному провадженні про вчинення головним державним інспектором одного з відділів митного поста «Ковель» службового підроблення та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України).

Слідство вважає, що митник 17 січня 2021 року незаконно звільнив від митного контролю та випустив на митну територію України без сплати митних платежів товар, увезений суб’єктом господарювання, внісши при цьому неправдиві відомості в офіційні документи.

Внаслідок таких дій держава недоотримала понад 2,9 мільйона гривень.

Від посади митника відсторонено.

Далі – слово за судом.

Пресслужба обласної прокуратури