Зловживання при закупівлях «Укрзалізницею» ПЛР-тестів: оголошено нові підозри

НАБУ і САП збільшили до восьми осіб коло підозрюваних у корупційній схемі з закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19 для працівників залізниці.

Йдеться про двох представників однієї з філій АТ «Укрзалізниця», яким 26 жовтня 2022 року повідомили про підозру.

А саме:

ексначальника відділу однієї з філій АТ «Укрзалізниця» – ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

колишню уповноважену особу, відповідальну за здійснення процедури спрощеної закупівлі однієї з філій АТ «Укрзалізниця» – ч. 1 ст. 366 КК України.

На момент вчинення злочину підозрювані обіймали вказані посади.

За даними слідства, у вересні-грудні 2020 року «Укрзалізниця» організувала публічні закупівлі 11 тис. ПЛР-тестів на COVID-19. Посадовці УЗ допомогли заздалегідь визначеному ТОВ перемогти у конкурсних торгах та узгодили ціни, що на той момент у півтора рази перевищували середньоринкові — 1280 грн/тест замість 837 грн/тест.

Однак, структурні підрозділи АТ «Укрзалізниця» відмовилися погоджувати укладення договору з переможцем у зв’язку із явною невідповідністю запропонованої ціни ринковим пропозиціям. Й у такий спосіб запобігли розкраданню 4,94 млн грн.

У червні 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом особам.

Детальніше про справи щодо корупції в УЗ.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ