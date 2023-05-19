«Злив» окупантам позиції ЗСУ та координати фортифікаційних споруд на прикордонній території – судитимуть жителя Сумщини

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина російської федерації, який передав співробітнику прикордонної служби російської федерації інформацію про розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, уродженець російської федерації, який тривалий час проживає в одному з прикордонних сіл Сумського району, в лютому 2023 року незаконно перетнув кордон з росією, де був зупинений співробітниками прикордонної служби окупантів.

Спілкуючись з рашистами, чоловік розповів їм про місця базування підрозділів ЗСУ на прикордонній території. Більш того, він наочно продемонстрував на електронному планшеті, де знаходяться позиції українських захисників, координати фортифікаційних споруд та блок-постів.

Під час обшуку в чоловіка виявили та вилучили заборонену в Україні символіку тоталітарних режимів, мобільні телефони тощо. На даний час він перебуває під вартою.

Досудове розслідування завершено слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура