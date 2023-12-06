«Зливала» рашистам інформацію про місця дислокації військових формувань на Сумщині – судитимуть чергову прихильницю окупантів

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жительки м. Глухів Шосткинського району за фатом поширення інформації про розташування українських військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, прихильниця окупантів, бажаючи сприяти захопленню частини території України російською федерацією, поширювала представнику держави-агресора інформацію про місця розташування на території Шосткинської громади підрозділів ЗСУ.

Зокрема, під час телефонних розмов жінка неодноразово розповідала своєму співрозмовнику з росії про місця скупчення українських військових та розташування на місцевості блок-постів. Більш того, жінка обурювалась, чому окупанти «не бьют» по українських військових, про місця дислокації яких вона розповідала.

Наразі затримана перебуває під вартою.

Досудове розслідування завершено слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура