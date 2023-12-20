«Зливала» ворогу дані про переміщення ЗСУ — засуджено ворожу корегувальницю

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 43-річну жінку в поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Їй призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що мешканка с. Гусинка Куп’янського району під час повномасштабного вторгнення рф в Україну за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику зс рф інформацію про переміщення українських військ. Отримані дані ворог у подальшому використовував для завдання ударів по Куп’янщині.

Корегувальницею виявилась жінка, яка працювала пекарем на місцевому підприємстві. Правоохоронці затримали жінку 13 березня цього року. Під час обшуку за місцем її проживання виявлено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності, а також російські рублі.

Під час судового розгляду обвинувачена свою вину не визнала і пояснила, що номер телефону, на який вона надсилала інформацію, належить її колишньому чоловіку, що проживає на території рф. За версією жінки, вона не усвідомлювала, що її дії можуть бути злочином.

Вона не змогла пояснити, чому її колишній чоловік ставив їй запитання про місця розташування української військової техніки та особового складу захисників України. При цьому жінка зазначила, що розповідала цю інформацію, аби викликати занепокоєння у свого співрозмовника і спонукати його до матеріальної допомоги.

Наявність російських рублів жінка пояснила тим, що це її колишній чоловік передав гроші через сусідку, яка їздила до бєлгорода.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура