«Зливав» ворогу позиції ЗСУ на Волині: у державній зраді підозрюють військового ТЦК

Військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) викрито на співпраці зі спецслужбами рф під час воєнного стану. За процесуального керівництва Волинської спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За версією слідства, 29-річного старшого солдата завербували у вересні 2024 року. Він передавав агентам рф інформацію про особовий склад та керівництво свого ТЦК, дислокацію військової частини, засоби протиповітряної оборони та інші стратегічні об’єкти на Волині.

Для зв’язку з представниками рф він використовував месенджер, а за “послуги” отримував винагороду, яку накопичував у криптовалюті та виводив на особисті банківські рахунки. Під час обшуку у його помешканні виявили технічні пристрої з доказами підривної діяльності.

Наразі військовослужбовця взято під варту та відсторонено від посади.

Розслідування веде СБУ Волинської області за матеріалами Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Довідково: санкція за держзраду передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Західного регіону