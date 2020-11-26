Зменшення штрафу зі ₴100 000 до ₴4000 – за хабар судитимуть еколога Поліського округу

До суду направлено обвинувальний акт відносно головного спеціаліста – державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції Поліського округу.

Слідством встановлено, що посадовець пообіцяв представнику приватного підприємства за 1000 доларів США зменшити суму штрафу зі 100 000 грн до 4 000 грн.

За гроші інспектор вказав, які відомості суб’єкт господарювання мав би зазначити у довідці про об’єми використаної води зі свердловини для зменшення штрафу, достовірно знаючи про відсутність у підприємства відповідних дозвільних документів на її використання.

3 серпня 2020 року службову особу було затримано в порядку статті 208 КПК України після одержання зазначеної неправомірної вигоди.

Таким чином, головний спеціаліст обвинувачується у проханні надати неправомірну вигоду для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, та одержання такою службовою особою неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво – Житомирська обласна прокуратура. Оперативний супровід – УСБУ у Житомирській області.

Державне бюро розслідувань