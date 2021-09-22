ЗМІ повідомляють про обстріл авто помічника Зеленського Шефіра, поранений водій

Опубликовано

Біля Лісників стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.

Джерело: кілька співрозмовників «Української правди» у правоохоронних органах, коментар генпрокурора Ірини Венедіктової

Шефір розповів, чим займається в ОП, і хто йому допомагає | Mind.ua

Перший помічник президента Сергій Шефір. Фото: УНІАН

Деталі: За словами джерел, у автівку здійснили постріли автоматною чергою.

Нападників шукають. Правоохоронці ввели спецоперацію «Сирена».

Наразі президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у США на Генасамблеї ООН.

Like

Метки:

Читайте также: