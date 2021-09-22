ЗМІ повідомляють про обстріл авто помічника Зеленського Шефіра, поранений водій
Біля Лісників стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.
Джерело: кілька співрозмовників «Української правди» у правоохоронних органах, коментар генпрокурора Ірини Венедіктової
Деталі: За словами джерел, у автівку здійснили постріли автоматною чергою.
Нападників шукають. Правоохоронці ввели спецоперацію «Сирена».
Наразі президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у США на Генасамблеї ООН.Tweet