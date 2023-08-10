ЗМІ повідомляють про затримання глави райради на Одещині та обшуки у ексгубернатора Гриневецького

ЗМІ повідомляють про обшуки у ексгубернатора Одеської області Сергія Гриневецького та голови райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка; останній фігурує у справі про крадіжки і затриманий.

Про це пише Думська із посиланням на джерела.

Зранку “Думська” та низка одеських Telegram-каналів повідомили, що до Мельниченка прийшли співробітники Служби безпеки. Пізніше ЗМІ уточнили, що в нього провели обшуки, і Мельниченко затриманий.

“Також є інформація про обшуки в Сергія Гриневецького, але ексгубернатор зараз на якомусь заході, тож цю інформацію “Думській” не прокоментував”.

За інформацією видання, Мельниченко разом із депутатом облради від забороненої “ОПЗЖ” проходять у справі про вкрадені катери. Чиновників притягують до відповідальності за статтею – крадіжка в особливо великих розмірах (ст. 185 ч. 5 Кримінального кодексу України).

За інформацією джерел видання в регіональній Держекоінспекції, плавзасоби незаконно передали Мельниченку під час реорганізації інспекцій Одеської та Миколаївської областей. Державі було завдано збитків у понад 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, що Мельниченко – зять Гриневецького та член партії “Довіряй Справам”.

Що передувало:

У 2020 році Гриневецького призначили губернатором Одещини.

“Схеми” повідомляли, що подання на призначення просив внести голова ОП Андрій Єрмак.

В Одеській ОДА склали люстраційний висновок щодо Гриневецького, коли він подавався на посаду заступника голови ОДА. Довідка свідчить, що йому заборонено обіймати посаду такого рівня, згідно із законом “Про очищення влади”. У 2020 році Гриневецький переміг у суді проти Одеської ОДА в справі про визнання незаконним рішення щодо його люстрації.

На початку березня 2022 року Гриневецького звільнили з посади.

Нагадаємо:

Гриневецький з 1990-го по 1991-й рік був першим секретарем Роздільнянського районного комітету Комуністичної партії України Одеської області.

Він взимку 2014 як народний депутат брав участь у ганебному голосуванні “руками” і підтримав закони, які посилювали контроль за громадянами та знімали відповідальність з правоохоронців під час Євромайдану.

У 2012 році він отримував державну нагороду з рук Віктора Януковича.

2010 року як тодішній “губернатор” Одещини він відкрито закликав голосувати за Януковича в другому турі президентських виборів.

2009 року “Українська правда” мала свідчення про участь Гриневецького в сепаратистських заходах на Донеччині під час Помаранчевої революції

УП