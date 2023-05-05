Змушувала 9-річного сина жебракувати: за скоєне матері хлопчика загрожує позбавлення волі

Поліцейські висунули жінці обвинувачення за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України і відправили її на лаву підсудних.

Працівники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що 29-річна уродженка Білгород-Дністровського району, яка зловживала алкогольними напоями, не працювала і навіть не намагалася отримати статус безробітної чи матері-одиначки, вмовлянням і погрозами переконала дев’ятирічного сина мити фари на транспортних засобах на одній зі жвавих доріг у центрі Одеси.

Тривалий час хлопчик щоденно виконував цю роботу, випрошуючи у водіїв гроші. Мати тримала сина під постійним контролем, перебуваючи неподалік.

Зароблені дитиною гроші жінка витрачала більшою мірою на свої потреби: сигарети, алкоголь, продукти та оплату орендованого в обласному центрі помешкання. Хлопчику не вистачало їжі і він змушений був приховувати частину отриманих від громадян коштів, щоб подбати про себе самому.

Жінка раніше потрапляла у поле зору поліції через неналежне виконання батьківських обов’язків. Правоохоронці не раз проводили з нею профілактичні бесіди та складали відносно неї адміністративні матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вчергове виявивши її сина на дорозі за жебракуванням, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей вилучили хлопчика із сім’ї. Наразі він проходить обстеження у лікарні.

«За наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси висунули громадянці обвинувачення за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України. Йдеться про втягнення неповнолітніх у заняття жебрацтвом, вчинене щодо малолітньої особи матір’ю. Обвинувальний акт правоохоронці направили до суду. Згідно з чинним законодавством, жінці загрожує покарання позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років», – розповів начальник територіального підрозділу поліції Вячеслав Барба.

Лише після цього громадянка замислилася над подальшою долею своєї сім’ї та почала докладати зусиль для виправлення ситуації. Наразі вона стала на облік у центр зайнятості і шукає роботу.

Національна поліція України