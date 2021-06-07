Знайдено вбивцю 27-річного хлопця, тіло яко виявили загорнутим в килим у Кременчуці

Вчора вранці мешканці міста Кременчука виявили страшну знахідку. Поблизу багатоповерхового будинку лежав килим, всередині якого знаходилося тіло вбитого 27-річного чоловіка. Згодом правоохоронці знайшли ймовірну вбивцю.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку.

На місці події працювали співробітники управління карного розшуку, слідчого управління, відділу поліції 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, кінологічна служба, криміналістична лабораторія.

Оперативниками Полтавщини було проведено першочергові оперативно-розшукові заходи, за результатами яких крок за кроком відновлено події смертеносного дня.

Під час застілля у 47-річної жінки виник конфлікт з потерпілим, жінка, довго не роздумуючи, нанесла удар ножем в область сердця. Від отриманого ушкодження чоловік помер на місці.

У подальшому тіло вбитого знайомого зловмисниця, спільно зі своїм братом, завернули у килим і наступного дня винесли та викинули під житловим будинком.

На цей час фігурантку затримано у порядку статті 208 КПК України, тривають слідчі дії, також наразі вирішується питання кваліфікації дій брата затриманої. // Надзвичайні новини