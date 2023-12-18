Знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка 18 жовтня скоригувала російські ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу фсб, що коригувала повітряні удари окупантів по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

У результаті спецоперації в обласному центрі затримано резидента (керівника) ворожої групи, який 18 жовтня цього року «навів» російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста.

Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу 5 людей загинуло, ще 5 – отримали важкі поранення.

За даними слідства, резидентом російської агентури виявився місцевий житель, представник запорізького «клубу воєнної реконструкції», який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій.

У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті.

Для законспірованої комунікації з російською спецслужбою її поплічник обрав собі оперативний псевдонім «Палестинець» та створив анонімний чат у популярному месенджері.

Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив 4-х місцевих жителів, зокрема й своїх родичів.

За даними слідства, вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів.

Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів.

Отримані відомості вони передавали «Палестинцю», а він вже надсилав їх до фсб через «зв’язкового» одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.

Під час обшуків у помешканнях затриманого резидента фсб та його поплічників вилучено вогнепальну зброю, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Також у фігурантів виявлено заборонену радянську та прокремлівську символіку.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили «Палестинцю» про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України