Знешкоджено банду «перевертнів», які під виглядом співробітників СБУ грабувала харків’ян

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ нейтралізувало організоване злочинне угруповання, яке тероризувало громадян і вчиняло розбійні напади у Харкові.

Представляючись співробітниками Служби безпеки України, озброєні зловмисники вдиралися до осель місцевих жителів та розграбовували їхнє майно під виглядом проведення вигаданих «обшуків».

Задокументовано, що на початку липня цього року учасники банди здійснили розбій на помешкання харківського подружжя та відібрали золоті прикраси на загальну суму понад 20 тис. дол. США.

Але цього лідеру угруповання виявилось замало і він почав вимагати у чоловіка ще 5 тис. дол. нібито для «закриття» кримінального провадження проти нього.

У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичним насильством щодо близьких потерпілого.

Співробітники СБУ затримали організатора банди «на гарячому» під час передачі йому всієї суми «данини» від потерпілого.

За даними слідства, головним фігурантом виявився 33-річний місцевий житель, який раніше неодноразово був засуджений за вчинення тяжких злочинів.

При обшуку в нього вилучено спецодяг зі знаками розрізнення СБУ, а також бойовий пістолет ТТ з боєкомплектом.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Служба безпеки України