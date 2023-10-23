Знешкоджено діяльність двох угруповань, які заробляли на наркотрафіку до Личаківської колонії до ₴1,5 млн.

Наркотики доставляли до виправної установи шляхом перекидів. Щотижня лідери угруповання отримували до 150 нарковмісних пігулок, які надалі розповсюджували серед ув’язнених. 11 учасників двох угруповань отримали підозри.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять системну та комплексну роботу задля знешкодження діяльності злочинних груп, зокрема – й у місцях позбавленні волі. Діяльність двох таких угруповань припинили у Львівській області. Його учасники налагодили наркотрафік до Личаківської виправної колонії. До складу першого входило 7 осіб, до другого – 4. Частина фігурантів відбували покарання в колонії, решта – перебували на волі. Лідер однієї з груп має статус так званого «смотрящого» за корпусом.

Кожен з учасників мав свій функціонал: організатори контролювали діяльність «підлеглих» та розподіляли заробіток, члени угруповань збирали кошти з засуджених для придбання наркотиків та відповідали за збут в установі, купували, фасували та перекидали «товар». Також до складу злочинних груп входили так звані «корегувальники». Вони коректували дії осіб, які власне і перекидали наркотики через паркан до установи.

Щотижня лідери угруповання отримували до 150 нарковмісних пігулок. Місячний прибуток від наркобізнесу складав до 1,5 млн грн.

19 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі ГУНП у Львівській області спільно з працівниками Львівської обласної прокуратури та відділу ДУ «Личаківська ВК №30» провели санкціоновані обшуки за місцями утримання та мешкання фігурантів.

11 учасникам двох угруповань поліцейські повідомили про підозру за ч. 2 та 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Двох ділків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби передати чергову партію товари до колонії. Двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення по 214 тис. грн, ще одному – 107 тис. грн застави.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 9-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України