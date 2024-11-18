Знешкоджено діяльність міжрегіональної мережі нарколабораторій, затримано вісьмох членів озброєного злочинного угруповання

Дохід зловмисників з трьох нарколабораторій становив понад мільйон гривень щомісяця. Для знешкодження наркоугруповання було задіяно понад 100 поліцейських, які у ході спецоперації провели 35 обшуків у Чернігівській та Київській областях. Поліція затримала вісьмох членів злочинного угруповання, у яких вилучено партії наркотиків, автоматичну зброю та боєприпаси, а також лабораторне обладнання.

Слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини спільно з оперативниками обласного управління стратегічних розслідувань, карного розшуку та управління боротьби з наркозлочинністю під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури встановили, що 32-річний чернігівець організував наркобізнес та залучив до нього 7 спільників з Чернігова та Славутича.

Кожен член наркоугруповання мав свою роль та завдання: закупка компонентів для виготовлення наркотиків, їх виробництво, збут, пошук і листування з клієнтами у спеціально створеному телеграм-каналі, ведення бухгалтерії, розподіл коштів тощо.

Зловмисники обладнали у власних помешканнях та гаражних приміщеннях три лабораторії з виготовлення амфетаміну та канабісу. Наркотики розповсюджували по всій країні у «фірмових» гіпсових статуетках. На виробництві та збуті наркотиків ділки заробляли понад 1 млн грн щомісяця.

В ході спецоперації поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та роти поліції особливого призначення провели 35 санкціонованих обшуків за адресами мешкання фігурантів та їх злочинних зв’язків. В ході обшуків виявлено та вилучено понад 2,5 кілограма готових до збуту психотропів та наркотиків рослинного походження, прекурсори, хімічні речовини та лабораторне обладнання необхідне для їх виготовлення. Також у зловмисників вилучено два автомати АК-74, пістолет з ознаками переробки, понад 200 набоїв, дві гранати з запалами та 7 магазинів до автоматичної зброї.

Поліцейські за підтримки відділу кримінального аналізу обласної поліції викрили всю вертикаль наркоугруповання (керівника, постачальників, виконавців, «бухгалтера»). Організатора наркобізнесу та сімох його спільників затримали у порядку статей 208 і 615 КПК.

Нині всім вісьмом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Чернігівській області розслідують кримінальні провадження:

– за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України;

– за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Всім затриманим повідомлено про підозри у наркозбуті. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області