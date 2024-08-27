Знешкоджено наркосиндикат, який щомісяця виробляв до 100 кг важких психотропів

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували міжнародну злочинну організацію, яка виготовляла та продавала оптові партії важких наркотиків і психотропів.

У результаті спецоперації в Одесі на інших регіонах України одночасно затримано 10 учасників наркосиндикату, зокрема двох його організаторів.

За матеріалами справи, щомісяця зловмисники виготовляли від 60 до 100 кг «товару» на суму понад 20 млн грн за цінами чорного ринку.

При цьому, в межах кримінального провадження задокументовано контрабанду 120 кг психотропних речовин.

Серед вилученого у фігурантів – великі партії амфетаміну, мефедрону та особливо небезпечного психотропу PVP.

У ході комплексних заходів встановлено локацію нарколабораторії угруповання, яку фігуранти облаштували на одному з дачних кооперативів Одеси.

Усі компоненти для виготовлення заборонених речовин вони отримували контрабандою від своїх спільників з країни Східної Азії, а також закуповували через спеціалізовані інтернет-форуми.

Готову «продукцію» наркоділки збували по найбільших містах України, використовуючи так звані «закладки».

Також для оптової наркоторгівлі учасники угруповання створили власну мережу Телеграм-каналів, де рекламували свій «товар». Крім цього фігуранти активно шукали потенційних покупців у даркнеті.

Для відправлення наркотиків використовували поштові сервіси, а «замовлення» ховали в контейнерах серед продуктів харчування.

За даними слідства, однією із організаторок угруповання виявилася рецидивістка, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркоторгівлю.

Під час 44 обшуків у затриманих виявлено:

280 літрів прекурсорів для виробництва наркотиків і психотропів;

майже 17 кг заборонених речовин;

технологічне обладнання нарколабораторії.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 2 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);

ч. 4 ст. 28 та чч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України