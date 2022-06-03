Знешкоджено злочинне угруповання, яке передавало окупантам розвіддані та прибутки від наркобізнесу

У ході масштабної операції у Києві та Чернігові Служба безпеки нейтралізувала міжнародне угруповання, яке щомісяця переправляло в рф понад 3 млн у гривневому еквіваленті від збуту оптових партій амфетаміну.

Кошти виводили через російську біржу криптовалют, а їхні кінцеві отримувачі – особи, підконтрольні представникам спецслужб країни-агресора.

Крім того, у складі ОЗУ діяла розгалужена мережа наркодилерів, яких окупанти використовували для збору даних щодо дислокації та переміщення українських військ.

Загалом до угруповання входило більше 20 осіб. Свій «товар» реалізовували на території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Для пошуку клієнтів створили декілька спеціалізованих Телеграм-каналів.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили:

велику партію, підготовлених до продажу психотропів;

обладнання для його фасування;

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які використовували у злочинній діяльності.

Двох організаторів ОЗУ затримано. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Наразі СБУ продовжує невідкладні слідчо-оперативні дії, щоб встановити обставини правопорушень та притягнути всіх зловмисників до відповідальності.

Заходи з викриття проводили співробітники СБУ в Чернігівській області спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Служба безпеки України