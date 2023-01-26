Знешкоджено злочинне угруповання, яке «конвертувало» награбовані рашистами гривні в рублі

Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала масштабний канал фінансування окупаційних угруповань рф на східному фронті.

У ході спецоперації в Сумській області нейтралізовано злочинну групу, яка допомагала рашистам обмінювати награбовані мільйонні суми гривень на російські рублі.

ЇЇ організатори приховано перетинали кордон і на території рф зустрічалися з представниками командування окупаційних угруповань.

Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів сходу України.

Отримані від загарбників гривні учасники злочинної групи нелегально конвертували в рублі через підпільні «обмінники» в Україні. Для цього використовували власні зв’язки у кримінальних колах.

Потім ділки власноруч переправляли російську валюту до рф в обхід контрольно-пропускних пунктів.

За попередніми даними, вони приховано обміняли та передали загарбникам понад 10 млн рублів.

Ці гроші агресор використовував, щоб фінансувати угруповання рашистів, які воюють проти Сил оборони України на території Донецької та Луганської областей.

Контррозвідники СБУ затримали організаторів злочинної групи на спробі передачі росіянам більше ніж 2 млн рублів.

За даними слідства, затриманими є двоє жителів Сумщини, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Як свідчать оперативні дані, з кожної «транзакції» зловмисники мали свій «відсоток» і розраховували на лояльність рашистів у разі захоплення регіону.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці виявили:

підготовлені для «обміну» гроші;

телефони із доказами незаконної діяльності;

вогнепальну зброю та боєприпаси.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (замах на передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора).

Одному зі зловмисників суд уже обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо іншого фігуранта – це питання наразі вирішується.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Спецоперацію з викриття поплічників агресора проводили співробітники СБУ Сумської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України