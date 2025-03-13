Знешкоджено злочинну організацію, яка забезпечувала метамфетаміном та мефедроном Закарпаття

У ході масштабної спецоперації ліквідовано нарколабораторію та вилучено психотропів на півтора мільйона гривень. Загалом, зловмисники виготовляли 50 кг психотропів щомісячно. Це приносило їм щонайменше 15 мільйонів гривень прибутку.

Правоохоронці встановили всіх учасників злочинної організації разом з організатором — 43-річним мешканцем міста Мукачево. Під його керівництвом діяло ще восьмеро осіб, які забезпечували повний цикл виробництва, фасування та збуту мефедрону й метамфетаміну.

Для знешкодження наркокартелю залучили понад 300 поліцейських Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та у співпраці з працівниками Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

За результатами 76 обшуків у ділків вилучили наркотики, психотропи та прекурсори на півтора мільйона гривень за цінами «чорного» ринку, 16 авто — включаючи елітні BMW, Audi та Porsche, понад 5 мільйонів гривень у різній валюті, зброю, вибухівку, мобільні телефони, компʼютери та інші докази скоєння злочинів.

Дев’ятьом учасникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України, 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України, ч. 3 ст. 311 Кримінального Кодексу України. Судом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Національна поліція України