Зневажливо образили людей, а потім побили їх: судитимуть одного з неповнолітніх зловмисників

За даними слідства, ввечері 28 березня 2024 року двоє 16-річних хлопців перебували біля одного з торгових центрів м. Харкова.

Неповнолітні безпідставно спровокували словесний конфлікт з чоловіком та його 15-річним сином, звертаючись до них нецензурною лайкою. Причиною «сварки» стало те, що чоловік відмовився дати двом неповнолітнім цигарку.

Відчувши свою «зверхність», зловмисники почали бити потерпілих, від чого ті впали на землю.

І на цьому фігуранти не зупинились: користуючись безпорадним станом батька та сина, вони завдали ударів по тулубу.

Наразі Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно одного з неповнолітніх за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України). Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Другий неповнолітній перебуває за кордоном. За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова йому повідомлено про підозру заочно за ч. 2 ст. 296 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування — ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура