Зниклу 16-річну дівчину на Кіровоградщині знайшли мертвою у колодязі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель 16-річної дівчини на Кіровоградщині, яку було оголошено в розшук. ЇЇ знайшли мертвою у закинутому колодязі.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на поліцію Кіровоградської області.

“Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство”, — розповіли в поліції.

Пресслужба поліції Кіровоградської області раніше повідомляла, що 18 серпня, у результаті пошукових заходів, тіло розшукуваної неповнолітньої особи з тілесними ушкодженнями було виявлено у закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.

“Причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи”, — зазначили в поліції.