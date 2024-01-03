Знімали сюжети на підтримку окупантів – підозрюються двоє «воєнкорів народної міліції днр»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом громадянам заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у 2022 році чоловіки обійняли псевдопосади «військових кореспондентів народної міліції днр». Один з них – уродженець м. Дружківки спочатку служив у складі розрахунку гаубичної самохідної артилерійської установки одного з підрозділів окупаційних військ, а вже потім вирішив стати частиною російського інфопростору.

Нині він знімає та розміщує в Telegram відеозаписи й текстові повідомлення про «успіхи» незаконних збройних формувань. Один з таких матеріалів – інтерв’ю з російськими танкістами, де ті вихваляються нібито знищенням укріплень наших захисників в районі с. Первомайське Покровського району.

Його колега – колишній стрілець та помічник гранатометника родом з м. Донецька також на одному з контрольованих представниками квазіреспубліки telegram-каналів розміщував сюжет, відзнятий для «пресслужби нм днр». Поблизу захопленого с. Спартака «кореспондент» розповідав про голосування учасників нзф на так званому референдумі про приєднання окупованої частини Донеччини до рф.

Наразі підозрювані перебувають у розшуку. Згідно з Кримінальним кодексом України максимально їм загрожує 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна. Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури