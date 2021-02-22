Знущання над маленькими пацієнтами — рівненській стоматологині суд обрав запобіжний захід

Сьогодні, 22 лютого, міський суд задовольнив клопотання дізнавача Рівненського районного управління поліції та обрав 29-річній підозрюваній у вчиненні кримінальних проступків відносно дітей запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

Відповідно до ухвали суду тепер вона зобов’язана прибувати за кожною вимогою до суду або іншого визначеного органу державної влади, не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.

Нагадаємо, із першою заявою, дев’ятого лютого, про завдані тілесні ушкодження 5-річній доньці під час візиту до стоматолога в Рівному до поліції звернулася 36-річна жителька Костополя. Крім того, впродовж подальших трьох днів до поліції надійшло ще три звернення від батьків щодо побоїв та тілесних ушкоджень, спричинених дитячою лікаркою під час лікування зубів. Двоє із вказаних заявників звернулись до правоохоронців, оскільки на відео, оприлюдненому в соцмережах, вони впізнали своїх дітей.

Дізнавачі Рівненського районного управління поліції повідомили 29-річній стоматологині про підозру за чотирма фактами вчинених кримінальних проступків: частиною 1 статей 125 та 126 Кримінального кодексу України.

Крім цього, триває досудове розслідування за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).

Нагадаємо, раніше у Рівному поліцейські встановили місце знаходження підозрюваної стоматологині.

Відділ комунікації поліції Рівненської області