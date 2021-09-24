Знущання над полоненими незаконної в’язниці у Донецькому телецентрі – підозрюються троє учасників НЗФ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом ексвійськовослужбовцям ЗСУ та колишньому співробітнику СБУ Донеччини заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому групою осіб та участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, двоє колишніх військовослужбовців ЗСУ та ексспівробітник СБУ, діючи на виконання завдань ватажків терористичної організації «ДНР», перебуваючи на посадах так званих «начальника Харцизького МРВ МДБ «ДНР», «співробітника відділу управління контррозвідки МДБ «ДНР» та «військового коменданта військової комендатури №12 м. Ясинувата «ДНР», у приміщенні однієї з незаконних в’язниць, облаштованої у захопленому бойовиками Донецькому телецентрі, з квітня 2014 року по травень 2015 року жорстоко поводились із захопленими громадянами за проукраїнські погляди.

У ході проведення допитів та незаконного утримання вони застосовували до мирних мешканців тортури – систематично били руками і ногами. Також тривалий час вони утримували потерпілих в нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.

Відповідно до статті 27 розділу І частини ІІІ Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, статті 51 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 08 червня 1977 року указані дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних в розшук та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення учасниками терористичної організації «ДНР» жорстокого поводження з захопленими українськими військовослужбовцями та цивільним населенням здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Офіс Генерального прокурора