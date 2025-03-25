Знущання з малолітньої дитини На Полтавщині – правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту

Диканська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами катування малолітнього хлопчика, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та виготовлення відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 300 КК України).

За попередніми даними слідства, на початку березня цього року в м. Зіньків, на території недобудови четверо дітей (10,11,12 та 14 років), використовуючи нецензурну лексику, погрожували фізичною розправою, а також побили свого 10-річного знайомого.

Про інцидент 21 березня правоохоронців повідомила мати малолітнього. Наразі у кримінальному провадженні призначені експертизи. Усі обставини встановлюються.

Досудове розслідування – відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури