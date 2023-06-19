Знущався над батьками, а потім поранив поліцейського офіцера громади

Бійці КОРДу затримали зловмисника

16 червня у Жданівській громаді Хмільницького району, під час проведення спеціальної поліцейської операції бійці спецпідрозділу КОРД затримали 45-річного місцевого мешканця. Зловмисник ножем травмував поліцейського, який приїхав на виклик про домашнє насильство. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

За словами начальника Хмільницького районного відділу поліції Валерія Романюка, повідомлення про домашнє насильство, яке відносно заявниці та її чоловіка вчиняє їх син, до поліції надійшло від 72-річної жительки району.

На місце події виїхав місцевий офіцер громади та група реагування патрульної поліції.

Під час опрацювання повідомлення, син заявниці накинувся на працівника поліції з кухонним ножем та завдав йому тілесні ушкодження. Після цього зловмисник зачинився в будинку, в якому перебували його батьки.

Зловмисника затримали бійці КОРДу.

Слідчі Хмільницького районного відділу повідомили чоловіку про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Хмільницька окружна прокуратура.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Такий злочин карається ув’язненням терміном до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Триває розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області