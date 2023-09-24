знущався з 90-річної матері: звягельські поліцейські оголосили про підозру сімейному дебоширу

Кілька разів упродовж року до правоохоронців надходили повідомлення про вчинення домашнього насильства відносно літньої жінки, яка проживає в одному з сіл Стриївської громади.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству неодноразово розбирались у ситуації. Син пенсіонерки штовхав її, ображав, принижував, вчиняв сварки, виганяв з будинку та погрожував. До того ж жінка літнього віку має проблеми з зором.

Кривдник ніде не працює та зловживає спиртним. Відносно чоловіка правоохоронці складали адміністративні протоколи, виносили термінові заборонні приписи та проводили профілактичну роботу.

Агресор карався судом штрафними санкціями та навіть адміністративним арештом, проте продовжував ображати матір. Відтак нині відносно дебошира правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

21 вересня слідчі Звягельського районного відділу поліції оголосили чоловікові про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України. Триває подальше досудове розслідування.

За чинним законодавством підозрюваному за такі дії може загрожувати покарання від громадських робіт до позбавлення волі на строк до 2 років.

Звягельський районний відділ поліції