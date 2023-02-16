Зняття порчі, оренда житла та позика через інтернет: громадяни продовжують потерпати від шахрайських схем

Минулої доби до Шепетівського райуправління поліції звернулось троє шепетівчан, яких ошукали шахраї.

Сім тисяч гривень та шістсот доларів віддала літня мешканка Шепетівки невідомій особі за зняття порчі. До помешкання 74-річної пенсіонерки завітала невідома жінка, яка повідомила, що вміє «лікувати» негативну енергетику. В результаті виманила у бабусі усі заощадження.

Ще одна потерпіла 65-річна жінка потрапила на вудку псевдоорендарів. Шахраї під приводом здачі квартири в оренду ошукали її на 6 500 гривень.

Третя за вчора потерпіла від шахраїв — також шепетівчанка. Жінці в популярній соціальній мережі надійшло повідомлення нібито від подруги. У листі «знайома» просила позичити гроші. Тож жінка відправила на зазначений рахунок 2750 гривень. Лише згодом з’ясувалося, що це шахрайство.

Нагадуємо правила поведінки у таких ситуаціях:

• Якщо до вас підійшли на вулиці з пропозицією погадати чи зняти порчу, намагайтеся чимшвидше позбутися таких нав’язливих «добродіїв». Якщо не виходить — телефонуйте на 102 або покличе на допомогу перехожих.

• Не пускайте до своєї оселі незнайомих людей, не передавайте їм свої речі.

• Якщо шукаєте житло в оренду — будьте пильні та перевіряйте кожну пропозицію. Поки остаточно не переконаєтесь у наявності житла та добросовісності орендодавців — не передавайте кошти.

• Під час спілкування в месенджері з друзями будьте уважні, пам’ятайте про те, що аккаунт можна зламати.

Бережіть свої кошти.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області