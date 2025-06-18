Зняття з розшуку та оформлення фіктивної непридатності – у ТЦК на Тернопільщині викрито корупційні схеми

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом чинним та одному колишньому співробітнику ТЦК і СП за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, військовослужбовець одного з районних ТЦК у змові з колишнім колегою запропонували чоловіку за 20 тис доларів США оформити документи про непридатність до служби в армії. За словами підозрюваних, вони мали вплинути на колег, які б допомогли отримати медичні довідки з фіктивним діагнозом. Підозрюваних викрили під час одержання половини обумовленої суми коштів.

Разом з тим, інший колишній працівник ТЦК запропонував свою допомогу у знятті з розшуку бази «Оберіг» військовозобов’язаному з Тернопільщини. За його словами, він мав домовленості із військовими посадовцями та за 700 доларів США може посприяти у вирішенні проблеми чоловіка. Після отримання неправомірної вигоди підозрюваного затримали.

Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для вказаних осіб запобіжних заходів. Триває встановлення всіх причетних осіб.

Досудове розслідування – ГУ НП у Тернопільській області, за матеріалами і оперативного супроводу обласного управління СБУ, ДВКР СБУ та ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора