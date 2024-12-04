Зняв понад ₴125 000 за три дні – у Сарнах судитимуть чоловіка, який обікрав військового

Прокурори Сарненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя райцентру, якому інкримінують повторні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року потерпілий військовослужбовець з обвинуваченим відпочивали в одній компанії. Чоловік дав зловмиснику свою банківську карту і сказав пароль до неї, аби той сходив до магазину. Скориставшись нагодою чоловік, раніше судимий за грабіж, зняв з рахунку потерпілого понад 125 тис. грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Обвинувальний акт скеровано до Сарненського районного суду. Обвинувачений визнає свою вину та переконує у щирому каятті.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури