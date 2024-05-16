Зрадник брав участь у бойових діях на боці окупантів і закликав знищувати українців

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, чоловік, який народився в Донецьку та у 2018 році закінчив один з харківських вишів, вже у 2019 році, будучи антиукраїнськи налаштованим, переїхав на непідконтрольну Україні територію Донецької області.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну він вступив до лав інтернаціонального батальйону «Пятнашка», яка входить до складу 100-ї мотострілецької бригади збройних сил рф. У складі цього підрозділу чоловік прибув на територію Куп’янського району, де воював проти українських захисників.

Також підозрюваний виконував завдання окупаційної адміністрації та брав участь у фільтраційних заходах стосовно місцевих мешканців, зокрема виконував функцію конвоювання та охорони незаконно затриманих громадян України.

Крім того, чоловік став героєм російських пропагандистських відео. У цих роликах підозрюваний висловлював своє негативне ставлення до політичного керівництва нашої держави та стверджував, що готовий будь-якими методами знищувати українських захисників та цивільне населення.

Наразі підозрюваного оголошено у розшук.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура