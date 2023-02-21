Зрадник здавав представнику ФСБ РФ місця дислокації українських військових на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 49-річного чоловіка за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненого з метою надання такої інформації представникам держави-агресора (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року чоловік почав спілкуватись зі співробітником ФСБ РФ. Від нього обвинувачений отримав завдання — збирати інформацію про місця розташування ЗСУ у Харкові та області.

Перебуваючи на території Харківського району, чоловік зібрав інформацію про розміщення блокпостів на вказаній території та передав інформацію представнику ворожої держави.

Прибувши до Харкова, прихильник «руського миру» приїхав до місцевості поблизу однієї з військових частин та наніс відповідні зображення на карті про вказаний об‘єкт. Після цього він передав всю інформацію російському агенту.

30 серпня, під час виконання чергового завдання від представника ФСБ РФ, чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Його судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура