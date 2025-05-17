Зрадника, який збирав для рашистів інформацію в Одесі і Житомирі, посадили на 15 років

Богунський районний суд міста Житомира визнав громадянина винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 12 травня.

У 2024 році житель міста Одеси написав у телеграм-канал «Одеса робота», що готовий попрацювати за гроші. Далі з ним сконтактував представник РФ, який запропонував робити фото- та відеофіксацію військових обʼєктів

Представник ворожої держави чітко описав мету пошуку інформації, зокрема в одній із ранніх переписок вказував, що його цікавлять місця розташування «бойових хлопців, що несуть небезпеку для військовослужбовців РФ».

Протягом квітня-травня чоловік працював в Одесі і охоче переписувався, повідомляв, що знає цікаві місця, де постійно проїздять танки на потягах, де знаходяться військові, зокрема оперативне командування «Південь». На уточнюючі запитанні запитав про рід військ відповідав, що там знаходяться«розвідка, морські війська і сухопутні». Також писав, що «у нього є знайомий там служив і він все знає де, що знаходиться».

Чоловік нагадував представнику РФ про грошову «премію», наполегливо зʼясовував причини затримки оплати. Зафіксовано, що він отримав перерахування на банківську карту — близько 23 тисяч гривень, одним із платників була «Viktoriia D Yehorova».

У червні 2024-го обвинувачений вирушив до Житомира. Як вбачається із переписки, він попередньо узгоджував із росіянином план поїздки, а саме час перебування, вартість і спосіб проїзду, спілкувався про адресу військової частини, оренду квартири, з якої є вид на військові обʼєкти та ін.

У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю. Пояснив, що злочин скоїв, бо потребував грошей. Спочатку, нібито, не думав, що з ним переписується представник країни-агресора і хотів його обманути на гроші, але потім переконався, що це таки хтось із Росії. У червні 2024-го він поїхав у Житомир до військової частини, де його і затримали. Достовірність переписки на заперечує. Виправдувався тим, що не думав, що передача такої інформації може заподіяти велику шкоду. Тепер, начебто, шкодує про вчинене, кається та просить вибачення.

Вироком суду зрадника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.