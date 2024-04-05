Зрадників – розвідника, командира роти та стрільця – засуджено до 15 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури визнано винними трьох громадян України у державній зраді, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Їм призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна кожному.

Прокурор в суді довів, що мешканці Донецької та Луганської областей у 2014 та 2022 роках добровільно перейшли на бік ворога. Вони вступили до незаконних збройних формувань «народної міліції» терористичних організацій «днр» та «лнр».

Слід зазначити, що один із них задля цього залишив посаду інспектора патрульної служби.

Він проходив службу у одному із підрозділів військової розвідки. Чоловік брав участь у силовому та збройному захопленні адміністративних будівель, які знаходились у Донецькій області.

Двоє інших обвинувачених були зараховані до 3-ї окремої мотострілецької бригади «Беркут» в/ч 08803 та 1 відділення 3 взводу 3 роти 2 батальйону 202 стрілецького полку відповідно. Один із чоловіків був командиром роти, інший – стрільцем.

Чоловіки пройшли військову підготовку та здобули навички користування зброєю, опанували тактику ведення бою, здійснення штурму, наступу, відступу

Окрім того, фігуранти забезпечували безпеку місць перебування армії рф на захоплених ними територіях. Мешканець Луганщини забезпечував порядок та пропускний режим громадян на блокпостах, а також оглядав транспортні засоби та перевіряв документи цивільних осіб.

З початку повномасштабного вторгнення експатрульний воював у місті Маріуполь та Вугледар на боці країни-агресора, інші обвинувачені – в населених пунктах Харківської області.

Спеціальне досудове розслідування щодо розвідника здійснювали слідчі ТУ ДБР розташованого у м. Львові, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області та Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» Державної прикордонної служби України. Стосовно мешканців Донеччини та Луганщини – слідчі Управління СБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури