Зрадницю з податкової Маріуполя заочно засудили до 15 років ув’язнення

Жовтневий районний суд міста Дніпра визнав мешканку окупованого міста Маріуполя Аллу Мірко винною у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 20 грудня.

До 24 лютого 2022 року Мірко працювала начальницею відділу Центральної податкової інспекції у місті Маріуполь. В умовах окупації вона зайняла посаду начальника відділу аудиту Маріупольської центральної міської інспекції Міністерствадоходів та зборів «ДНР».

На початку червня минулого року Мірко телефонувала посадовцям підприємств та фізичним особам-підприємцям, які перебували на податковому обліку в Маріуполі, та переконували їх у необхідності пройти перереєстрацію і стати на облік в органах доходів і зборів «ДНР», щоб мати можливість продовжувати господарську діяльність на міста.

У середині червня 2022 року в Маріуполі біля торгівельного центру «Метро» Мірко як представниця окупаційної влади консультувала населення із податкових питань.

Окрім того, з метою інформування більшого кола осіб наприкінці липня 2022 року ОСОБА_5 під час надання інтерв`ю засобам масової інформації окупаційної адміністрації РФ повідомила про діяльність органів Міністерства доходів і зборів «ДНР» та наголосила на необхідності стати на податковий облік суб`єктів господарювання для можливості здійснювати подальшу діяльність на окупованих територіях.

В одному з телеграм-каналів вийшов відеролик, в якому Мірко дає інтервʼю і розповідає, що в окупаційній владі вже зареєструвалися «тисячі підприємців» — здебільшого фізособи-підприємці, а «с юрлицами на сегодняшний день проблема». Мірко пояснює, що без реєстрації у податковій «ДНР» торговці працювати не зможуть, бо щоб у Маріуполь через блокпости ввезти товари треба показати документи.

На цьому відео обвинувачену впізнали колишні колеги і підприємці, яких вона перевіряла.

У суді податківці розповіли, що дії з евакуації співробітників на випадок вторгнення РФ не розроблялись. Після 24 лютого на роботу вони не виходили і кожен виїжджав куди міг. Обвинувачена ні до кого не зверталась із пропозиціями виїхати з Маріуполя. Але в Мірко досить заможна родина, тому свідки припускають, що вона мала можливість виїхати з Маріуполя. Якихось політичних симпатій Мірко знайомим не висловлювала.

У державних податкових органах Донецької області Мірко працювала з грудня 1993 року, її загальний стаж складає 26 років і 3 місяці.

За державну зраду жінку засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.