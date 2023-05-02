Зрадили присязі та перейшли на бік ворога – на Запоріжжі судитимуть п’ятьох поліцейських

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно п’ятьох колишніх правоохоронців за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що після російського вторгнення п’ять поліцейських зі структурних підрозділів Василівського районного управління поліції не дотримались складеної ними присяги на вірність Україні та перейшли на бік ворога. З травня 2022 року підозрювані добровільно поповнили лави так званих «Народной милиции г. Каменка-Днепровская» та «Михайловского отделения милиции», які незаконно створені окупаційною адміністрацією на захопленій території Василівського району.

Працюючи на ворога, схиляли своїх колег до вступу «на службу» в окупаційні правоохоронні органи, агітували місцевих жителів не чинити опір та співпрацювати з «новою» владою.

По теперішній час вони виконують вказівки та розпорядження окупантів та використовують теоретичні знання і практичні навички, отримані в Україні, з метою зміцнення ворожої влади на тимчасово захопленій території.

Всіх обвинувачених звільнено з органів Нацполіції України.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура