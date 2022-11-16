Зрадили в обмін на фейкові посади – судитимуть «командира відділення пожежної частини» та «начальника карного розшуку» т. зв. «днр»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровані до суду обвинувальні акти стосовно двох громадян України за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та добровільного зайняття посад в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року командир відділення 100 державної пожежно-рятувальної частини 26 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Донецькій області добровільно перейшов на бік ворога та погодився обійняти так звану посаду командира відділення «пожежно-рятувальної частини № 66 мнс «днр».

Ще один обвинувачений – ексспівробітник Волноваського районного відділу ГУ МВС України в Донецькій області у той же час очолив «карний розшук Волноваського районного відділу мвс «днр».

Керуючи діяльністю ввірених їм підрозділів, колишні рятувальник та міліціянт активно співпрацюють з окупаційною адміністрацією рф на шкоду національній безпеці та обороноздатності України.

Досудові розслідування здійснювались СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за оперативного супроводу Волноваського РВ та УСР в Донецькій області ДСР НП України.

Оскільки обвинувачені перебувають на тимчасово окупованій території Донеччини, їх судитимуть заочно. Максимальне покарання за санкціями статей – 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури