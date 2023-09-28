Зрадив присягу і перейшов на бік ворога: екс-керівнику підрозділу міліції Донеччини повідомлено про підозру

Слідчі Нацполіції встановили, що після окупації росіянами Донецької та Луганської областей в 2014 році підполковник міліції, начальник Совєтського районного відділу Макіївського міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області добровільно перейшов на бік окупантів.

Користуючись своїм службовим становищем, він надавав росіянам інформацію щодо місцевих мешканців м. Шахтарськ та смт Нікольське, які потенційно могли чинити супротив чи створювати перешкоди окупаційній владі. В тому числі – «зливав» окупантам відомості про тих, хто мав вогнепальну зброю та брав участь у бойових діях на боці України. Таких людей силою звозили до приміщень районних відділів поліції, де зрадник обіймав посаду начальника Шахтарського управління міліції і утримували їх у нелюдських умовах, допитуючи із застосуванням фізичного та психологічного насилля.

Окрім свідчень потерпілих, цьому є докази і у відкритих джерелах: у 2018 році мережею інтернет ширився виступ доповіді колаборанта про результати роботи діяльності служб так званого «шахтьорского городского отдєла міністєрства внутрєніх дєл донецкой народной республікі» перед окупаційною адміністрацією.

Після повномасштабного вторгнення росіян на територію України в лютому 2022 року зрадник продовжив обіймати керівну посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, де займався фільтраційними заходами і катуванням населення.

З цього часу про його злочинну діяльність з‘явилися нові свідчення. Зокрема після допиту постраждалого, який був у полоні в приміщенні відділення поліції №1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, слідчі отримали нові дані щодо злочинних наказів підозрюваного щодо громадян України. Крім того, були встановлені свідки, які дали покази про обставини переходу колишнього підполковника міліції на бік ворога. За їх участю проведено впізнання за фотознімками.

У результаті Головним слідчим управлінням Національної поліції України за оперативного супроводу Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та процесуального керівництва Офісу Генпрокурора було повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) та колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

За вчинення вказаних злочинів фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Національна поліція України