Зрадив присязі та працював на окупантів за 60 тисяч російських рублів — підозрюється експравоохоронець з Куп‘янщини

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року колишній старший інспектор з ювенальної превенції сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з представниками РФ, які окупували смт Шевченкове.

У липні він подав заяву про прийняття на посаду у незаконному правоохоронному органі, копії особистих документів, автобіографію, анкету, особисті фотокартки із заявою про надання згоди на обробку персональних даних та підписав «трудовой договор».

Окупанти призначили його на посаду «и. о. старшего оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в так званому «УВД ВГА Харьковской области». За свою роботу на ворогів експоліціянт отримував 60 тисяч рублів щомісячно.

У подальшому він добровільно обійняв посаду «участкового уполномоченного полиции группы уполномоченных полиции Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)» у вказаному незаконному органі, чим забезпечив становлення і зміцнення влади РФ на тимчасово окупованій території.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура