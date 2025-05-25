Зривав із перехожих золоті прикраси: у Житомирі затримали грабіжника

22 травня слідчі Житомирського райуправління поліції № 2 повідомили про підозру 39-річному місцевому жителю. Правоохоронці встановили його причетність щонайменше до трьох випадків пограбування жінок. Досудове розслідування триває.

Усі інциденти сталися 20-21 травня на вулицях обласного центру. За словами потерпілих, незнайомець діяв раптово. У кожному з випадків чоловік зривав золотий ланцюжок із шиї випадкової перехожої. Одна з жінок зуміла завадити нападникові, решта – на жаль, втратили свої прикраси.

Оперативники швидко розшукали та затримали фігуранта. У скоєному він зізнався та розповів, що прикраси викрадав, аби заробити, та відразу ж їх продав. Відомо, що раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Поліцейські повідомили йому про підозру в злочинах, учинених повторно в умовах воєнного стану: замаху на грабіж (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України), а також грабежах (ч. 4 ст. 186 КК України). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

23 травня судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Житомирське районне управління поліції № 2