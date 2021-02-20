Зухвале вбивство пішохода у центрі Києва – громадянина Азербайджану взято під варту

За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 6 водію автомобіля «Хюндай», який підозрюється у завданні смертельного удару пішоходу, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вказане рішення ухвалив Печерський районний суд м. Києва на засіданні у суботу, 20 лютого 2021 року, повідомляє Київська міська прокуратура.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 КК України.

Нагадаємо, 19.02.2021 року на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі м. Києва відбувся спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля «Хюндай», який проїжджав вулицею.

В результаті словесного конфлікту водій «Хюндай» вибіг з автомобіля та наніс пішоходу кілька ударів в область голови, від яких останній впав на бруківку та в подальшому помер на місці події.

Водія «Хюндай», громадянина Азербайджану, 1992 р. н., невдовзі затримали правоохоронці.

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві, процесуальне керівництво — Київською місцевої прокуратурою № 6.