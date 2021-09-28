Зупинено розпродаж складу ракетно-артилерійського озброєння військової частини на Миколаївщині

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону викрито та затримано начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин Миколаївщини, який займався продажем зброї, бойових припасів та вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, військовослужбовець систематично продавав засоби ураження. Слідством зафіксовано збут 10 гранат Ф-1, 5 гранат РГД-5 із запалами, а також 5 реактивних протитанкових гранатометів РПГ-22. Правоохоронці затримали його під час продажу в порядку ст. 208 КПК України.

В ході обшуків, проведених за місцем проживання військовослужбовця та у приміщенні, яке він використовував для зберігання викраденого військового майна, правоохоронці виявили та вилучили значний арсенал боєприпасів, виведених з обліку та підготовлених до реалізації. Серед вилученого – 20 артилерійських мінометних мін та 20 мінометних мін, майже 600 артилерійських снарядів, близько 250 підривачів, 576 освітлювальних реактивних ракет, 49 пакунків вишибних порохових зарядів до мінометних мін, розривні заряди, гранати та майже 34 тис набоїв різного калібру.

Наразі тривають слідчі дії, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактами викрадення зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин чи іншого військового майна (ст. 410 КК України), встановлюються інші учасники злочинної схеми розкрадання та реалізації військового озброєння.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому військовослужбовцю про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора