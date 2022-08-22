Зв’язали подружжя та відібрали ₴1,3 млн. – у Києві двом нападникам повідомлено про підозру

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру двом чоловікам, які вчинили розбійний напад на сім’ю та заволоділи грошовими коштами та майном на суму понад 1, 3 млн гривень.

Згідно з матеріалами слідства, 15 червня 2022 року близько опівночі шестеро чоловіків проникли до приватного домоволодіння подружньої пари на території кооперативу «Чорнобилець-Оболонь» в Оболонському районі столиці.

Зловмисники зв’язали подружжя та почали вимагати грошові кошти, погрожуючи застосувати вогнепальну зброю.

Побоюючись за своє життя, потерпілі були змушені віддати нападникам грошові кошти у сумі близько 1,3 млн гривень, ювелірні вироби та інше цінне майно, після чого останні втекли.

Вжитими оперативними заходами правоохоронцям вдалося встановити особи грабіжників та затримати їх. Ними виявилися раніше не судимі чоловіки 1995 та 1998 років народження.

Під час обшуків в помешканнях затриманих вилучили предмети, схожі на вогнепальну зброю, гранати, золоті вироби, грошові кошти, мобільні телефони, ноутбуки, тощо.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст.187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, у особливо великих розмірах, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, за попередньою змовою групою осіб, поєднаною із проникненням у житло, в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Крім того, слідством проводяться ряд слідчих оперативно-розшукових дій на встановлення інших 4 осіб, які разом зі спільниками вчинили цей злочин.

Київська міська прокуратура