Зв’язані діти та антисанітарія у дитячому будинку в Дніпрі: відкрито кримінальне провадження

Відкрито провадження через невиконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я вихованців одного із дитбудинків Дніпра, де зокрема, дітям завдавали тілесні ушкодження та зв’язували.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Повідомляється, що за результатом моніторингу місцевого Телеграм-каналу перевіряється інформація щодо факту неналежного виконання своїх професійних та службових обов’язків щодо охорони та здоров’я вихованців одного із дитячих будинків-інтернатів у місті Дніпро.

«Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомляв, що співробітники Офісу Омбудсмана виявили кричущі порушення в Дніпропетровському дитячому будинку-інтернаті.

За його словами, моніторингова група виявила: