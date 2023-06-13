Зв’язані діти та антисанітарія у дитячому будинку в Дніпрі: відкрито кримінальне провадження
Відкрито провадження через невиконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я вихованців одного із дитбудинків Дніпра, де зокрема, дітям завдавали тілесні ушкодження та зв’язували.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Повідомляється, що за результатом моніторингу місцевого Телеграм-каналу перевіряється інформація щодо факту неналежного виконання своїх професійних та службових обов’язків щодо охорони та здоров’я вихованців одного із дитячих будинків-інтернатів у місті Дніпро.
«Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України)», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.
Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомляв, що співробітники Офісу Омбудсмана виявили кричущі порушення в Дніпропетровському дитячому будинку-інтернаті.
За його словами, моніторингова група виявила:
- одного вихованця у ліжку зі зв’язаними руками та застосування до підопічних фізичного обмеження без правових підстав;
- систематичні випадки отримання тілесних ушкоджень;
- підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль, зношений одяг;
- відсутність укриття: під час «повітряної тривоги» діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі;