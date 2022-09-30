Звільнився та вкрав картку з грошима, на які безкоштовно годували потребуючих харків‘ян: підозрюється колишній директор ТОВ

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України), та за фактом привласнення офіційного документа, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 1 ст. 357 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що одне з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є ресторанний бізнес, від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора займалось волонтерством, а саме безкоштовно годувало людей у Харкові.

У червні цього року 34-річний чоловік за власним бажанням звільнився з посади директора вищевказаного ТОВ. Проте він залишив у себе корпоративну банківську картку підприємства, доступ до якої мав лише він як очільник ТОВ. На картці знаходились гроші, за які закуплялись продукти для допомоги харків’янам.

Після звільнення колишній керівник втік з Харкова та вкрав з картки майже 60 тисяч гривень.

29 вересня правоохоронці розшукали зловмисника у м. Івано-Франківськ та повідомили йому про підозру.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура