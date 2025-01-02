Звільнився з колонії та знову вчинив злочин: у Вінниці затримали зловмисника, який пограбував жінку

42-річний іноземець біля житлового будинку вирвав сумку вінничанки та втік. Затримали раніше судимого чоловіка у м. Калинівка – він мав намір втекти до столиці. Слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Першого січня до поліції з повідомленням про грабіж звернулась 58-річна вінничанка.

При виїзді на місце події поліцейські відділу поліції № 1 Вінницького РУП з’ясували, що фігурант вирвав із рук вінничанки сумку з грошима, мобільним телефоном, документами та банківською карткою.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, причетну до грабежу. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 42-річний громадянин республіки Молдова. Зловмисник нещодавно звільнився з місця позбавлення волі.

Викрадене майно у нього вилучено.

Правопорушник поміщений до кімнати для затриманих. Слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

(за матеріалами Вінницького РУП)