Звягельські поліцейські вилучили у затриманого ними у Львові наркозбутчика амфетаміну на ₴2,5 млн.

30-річного молодика оперативники кримінальної поліції Звягельського райвідділу розшукували кілька місяців для доставлення до суду як підозрюваного у незаконних оборудках з наркотиками. 19 березня вони затримали чоловіка у Львові з рюкзаком, повним розфасованого амфетаміну. Нині йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці серпня минулого року, відпрацьовуючи інформацію про поширення наркотиків на території району, поліцейські зупинили на блокпосту поблизу Звягеля автомобіль для перевірки. В одного з пасажирів правоохоронці виявили пакунки із психотропними засобами та електронні ваги.

Надалі під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що звягелянин отримував оптові партії наркотиків, які поширював уроздріб через закладки у публічних місцях населених пунктів Житомирщини та Рівненщини. Слідчі встановили причетність підозрюваного до понад 140 таких фактів.

Оскільки чоловік уже був обвинуваченим у подібних діяннях, а за названі йому також було оголошено про підозру, він намагався уникнути відповідальності – змінив місце проживання та всіляко конспірував свою «діяльність». Попри це оперативники Звягельського районного відділу встановили його місце знаходження та 20 березня доставили до суду для обрання запобіжного заходу. Наразі його взято під варту.

Під час затримання у рюкзаку підозрюваного поліцейські виявили близько 5 кг уже розфасованих психотропних речовин, попередньо – амфетаміну, електронні ваги та інші докази протиправної діяльності.

Наразі досудове розслідування за вказаним фактом триває за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Усі слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Звягельської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області