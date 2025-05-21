Звинуватили у чаклунстві та катували сусідку: засуджено пару з Шепетівщини

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури 27-річного місцевого жителя та його 35-річну спільницю визнано винними у катуванні, погрозах вбивством, викраденні та незаконному проникненні до житла (ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК України).

Чоловіка засуджено до 7 років 6 місяців ув’язнення.

Жінка отримала 5 років позбавлення волі із іспитовим строком два роки.

У червні минулого року спільники в стані алкогольного сп’яніння навідались до будинку 68-річної сусідки та почали вибивати двері.

Вони звинуватили жінку в проведенні чаклунських ритуалів, били її, душили, погрожували вбивством та завдали кілька ножових поранень. Після втрати потерпілою свідомості зловмисники витягли її на вулицю та поклали в багажник автомобіля. Планували вивезти в лісосмугу та продовжити катування.

Припинили злочин правоохоронці, котрі прибули на місце події.

Досудове розслідування здійснювалося Шепетівським районним управлінням поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури