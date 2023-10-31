Зителя Закарпаття затримали за вчинення дій сексуального характеру відносно 14-річної дівчини

Співробітники відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Підозрюваного у скоєнні злочину затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство триває

Вночі 30 жовтня до поліції зателефонувала 41-річна жителька села Порошково Ужгородського району. Вона повідомила, що її 14-річну доньку зґвалтували.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини інциденту.

Встановлено, що донька заявниці із 35-річною подругою та двома односельцями розпивали разом алкогольні напої. Коли жінка та один з чоловіків покинули компанію, 24-річний житель села Порошково вчинив дії сексуального характеру відносно 14-річної дівчини.

Правоохоронці провели ряд оперативних заходів та встановили місцеперебування зловмисника. Його затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Затриманому інкримінують ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України, тобто вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області