10 октября кончается срок подачи информации о конечных бенефициарах юрлиц и ГО

10 октября, кончается срок, отведенный Законом №361, на подачу информации о конечных бенефициарах юридических лиц и даже гражданских организаций. Конечным бенефициаром принято называть – определенное физлицо (не соотносящийся по значению определению владельца), имеющее полный контроль над деятельностью клиента или другого физлица, от имени которого проводится какая-либо финансовая деятельность.

Как отмечают специалисты юридической фирмы «Консультариус» https://www.consultant.kiev.ua/, подачу информации о конечных бенефициарах нужно подавать ООО, АО, ЧП. ГО и неприбыльные организации также должны это делать, но могут быть исключения зависящие от того чем они занимаются (смотрите список ниже).

Крайний срок 10 октября 2021 года, касается всех юрлиц зарегистрированных до 28 апреля 2020 года, и кто задействован в финансовой деятельности, за исключением тех кто находится в специальном списке исключений. В него попали:

творческие, профессиональные союзы и их объединения;

организации религиозного толка;

организации и объединения работодателей;

политпартии и их структура;

торгово-промышленные палаты;

объединения адвокатов;

госорганы, включая местное самоуправление;

ОСББ, ФОП (ФЛП);

госучреждения и коммунальные предприятия.

Всю эту информацию надо подавать госрегистратору, который проверяет и верифицирует все эти сведения и заносит их в госреестр. Сведения нужно подтверждать каждый год.

Ажиотаж в бизнес-среде

В связи с этим, в бизнес-среде и во многих ГО, возник нешуточный переполох, потому, что необходимо собрать множество документов, нарисовать схему всех лиц которые могут влиять на руководство в нужном порядке и предоставить все это. В такой обстановке, без помощи квалифицированных юристов не обойтись. Кроме, того постоянно меняются учредители ООО и нужна новая подача структуры собственности.

В ООО есть устав — важнейший документ, определяющий деятельность общества с ограниченной ответственностью. Это своего рода основа для его работы. Этот документ не следует менять слишком часто, но бывают ситуации, когда это необходимо, отмечают эксперты компании.

Для внесения изменений в устав необходимо решение акционеров, которое должно быть принято на собрании акционеров. Это не обязательно должно быть собрание, созываемое исключительно с целью внесения поправок в решение компании. С другой стороны, если такое решение принято, в собрании должны присутствовать все акционеры, имеющие долю в уставном капитале компании, и ни один из акционеров не возражает, если принятие решения о поправке не было включено. в повестку дня собрания акционеров.

В соответствии с Кодексом коммерческих компаний решения об изменении устава принимаются большинством в 2/3 голосов. Если решение не касается существенного изменения предмета деятельности компании. Тогда необходимо 3/4 большинства голосов.

Нотариальный вопрос

Также следует помнить, что любые изменения в устав должны оформляться нотариусом. Протокол в форме нотариального акта должен включать:

содержание принятого постановления,

результаты голосования,

список участников.

Протокол в виде нотариального акта является обязательным. Любая поправка к уставу требует внесения записи в госреестр. Это можно сделать в электронном виде.

Юридическая помощь

Изменение содержания устава может вызвать проблемы как с точки зрения соответствия действующим нормам, так и самой процедуры внесения изменений. В такой ситуации может быть полезно воспользоваться помощью юридической фирмы, которая не только может проанализировать устав и предлагаемые изменения, но и может помочь в правильном принятии изменений и регистрации уведомлений в соответствующих системах.