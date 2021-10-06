10 октября кончается срок подачи информации о конечных бенефициарах юрлиц и ГО

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10 октября, кончается срок, отведенный Законом №361, на подачу информации о конечных бенефициарах юридических лиц и даже гражданских организаций. Конечным бенефициаром принято называть – определенное физлицо (не соотносящийся по значению определению владельца), имеющее  полный контроль над деятельностью клиента или другого физлица, от имени которого проводится какая-либо финансовая деятельность.

Как отмечают специалисты юридической фирмы «Консультариус» https://www.consultant.kiev.ua/, подачу информации о конечных бенефициарах  нужно подавать ООО, АО, ЧП. ГО и  неприбыльные организации также должны это делать, но могут быть исключения зависящие от того чем они занимаются (смотрите список ниже).

Смена Учредителей ООО и подача структуры собственности

Крайний срок 10 октября 2021 года, касается всех юрлиц зарегистрированных до 28 апреля 2020 года, и кто задействован в финансовой деятельности, за исключением тех кто находится в специальном  списке исключений. В него попали:

  • творческие, профессиональные союзы и их объединения;
  • организации религиозного толка;
  • организации и объединения работодателей;
  • политпартии и их структура;
  • торгово-промышленные палаты;
  • объединения адвокатов;
  • госорганы, включая местное самоуправление;
  • ОСББ, ФОП (ФЛП);
  • госучреждения и коммунальные предприятия.

Всю эту информацию надо подавать госрегистратору, который проверяет и верифицирует все эти сведения и заносит их в госреестр. Сведения нужно подтверждать каждый год.

Ажиотаж в бизнес-среде

В связи с этим, в бизнес-среде и во многих ГО, возник нешуточный переполох, потому, что необходимо собрать множество документов, нарисовать схему всех лиц которые могут влиять на руководство в нужном порядке и предоставить все это.  В такой обстановке,  без помощи квалифицированных юристов не обойтись. Кроме, того постоянно меняются учредители ООО и нужна новая подача структуры собственности.

В ООО есть устав — важнейший документ, определяющий деятельность общества с ограниченной ответственностью. Это своего рода основа для его работы. Этот документ не следует менять слишком часто, но бывают ситуации, когда это необходимо, отмечают эксперты компании.

Для внесения изменений в устав необходимо решение акционеров, которое должно быть принято на собрании акционеров. Это не обязательно должно быть собрание, созываемое исключительно с целью внесения поправок в решение компании. С другой стороны, если такое решение принято, в собрании должны присутствовать все акционеры, имеющие долю в уставном капитале компании, и ни один из акционеров не возражает, если принятие решения о поправке не было включено. в повестку дня собрания акционеров.

В соответствии с Кодексом коммерческих компаний решения об изменении устава принимаются большинством в 2/3 голосов. Если решение не касается существенного изменения предмета деятельности компании. Тогда необходимо 3/4 большинства голосов.

Нотариальный вопрос

Также следует помнить, что любые изменения в устав должны оформляться нотариусом. Протокол в форме нотариального акта должен включать:

  • содержание принятого постановления,
  • результаты голосования,
  • список участников.

Протокол в виде нотариального акта является обязательным. Любая поправка к уставу требует внесения записи в госреестр. Это можно сделать в электронном виде.

Юридическая помощь

Изменение содержания устава может вызвать проблемы как с точки зрения соответствия действующим нормам, так и самой процедуры внесения изменений. В такой ситуации может быть полезно воспользоваться помощью юридической фирмы, которая не только может проанализировать устав и предлагаемые изменения, но и может помочь в правильном принятии изменений и регистрации уведомлений в соответствующих системах.

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